Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas le seul membre du staff à quitter le Club de Bruges. L'entraîneur des gardiens Wouter Biebauw et l'analyste vidéo Matthias Bernaert ont également été démis de leurs fonctions.

Suite à la rupture du contrat avec Nicky Hayen, deux autres licenciements ont suivi au Club de Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, l'entraîneur des gardiens Wouter Biebauw et l'analyste vidéo Matthias Bernaert ont tous deux été informés de la fin de leurs activités en Venise du Nord. Les joueurs ont été informés de ce changement ce lundi soir.

La direction du Club de Bruges a agi avec une rapidité exceptionnelle dans sa recherche d'un remplaçant à Nicky Hayen. Ivan Leko a été immédiatement recruté en provenance de La Gantoise... alors qu'il se trouvait à Paris avec sa femme et qu'il ne s'imaginait absolument pas une telle nouvelle ne serait-ce que quelques heures auparavant.

Ivan Leko directement dans le vif du sujet au Club de Bruges

Un véritable coup dur pour les Buffalos, qui avaient nommé le Croate en début de saison dans le but de travailler à long terme avec lui. Cependant, une clause libératoire d'un million d'euros existait dans le contrat d'Ivan Leko, et elle a été payée par le Club de Bruges, qui a donc pu le recruter sans réel obstacle.

Ivan Leko ne tardera pas à prendre ses fonctions. Il dirigera dès ce mardi sa première séance d'entraînement au Club de Bruges. Ce mercredi, il sera sur le banc pour la réception d'Arsenal en Ligue des Champions.

Avant cette grande joute européenne, Ivan Leko participera également à la conférence de presse obligatoire d'avant-match, ce mardi en fin de journée. Le directeur du football Dévy Rigaux sera également présent pour apporter des précisions quant à ce changement soudain d'entraîneur.

