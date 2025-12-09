"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2613

Eden Hazard s'est livré au micro de la RTBF. L'ancien Diable Rouge s'est montré optimiste pour l'avenir de la sélection belge et il est également revenu sur le Mondial 2018, où il a été une pièce maîtresse de son équipe.

La légende du football sera l'invité de l'émission "Hep Taxi", qui sera diffusée le 14 décembre sur les antennes de la RTBF. Quelques déclarations ont déjà été partagées.

Tout d'abord, il a évoqué son amour pour la Belgique : "Ça a une valeur quand tu mets le maillot, que tu vas au stade et que tu vois les gens chanter l’hymne national. Tu représentes la Belgique. J’aime bien ce côté 'On est petits, on reste petits, mais on essaie de battre les grands'."

Le Mondial 2018, il ne l'a évidemment pas oublié : "C’était le bon moment pour faire de gros matches. C’est la plus belle compétition à jouer pour un joueur de foot. Tu joues contre les plus belles nations, le Brésil, la France, c’est là qu’il faut briller."

"Quand t’es petit, quand t’as 5-6 ans, tu rêves de jouer des matches comme ça," souligne-t-il. "Et là t’es là, t’es capitaine de ton équipe nationale. Tu as une belle équipe, mais c’est toi le capitaine, toi le leader, c’est à toi de montrer l’exemple. Et quand tu le fais, tu te sens tellement fort."

La Belgique s'est finalement inclinée en demi-finale contre la France... "L’injustice fait partie du foot. Les meilleurs ne gagnent pas toujours," pointe Eden Hazard. "Il ne faut pas avoir peur de dire qu’on était une super équipe, qu’on n’a pas gagné et que la France aussi était une belle équipe. On en a beaucoup rigolé, ou pas, en disant que la France ne jouait pas bien, que la Belgique était meilleure, qu’on devait gagner… au final, voilà, ils ont marqué. Souvent, quand une équipe gagne, elle est meilleure. Mais ça aurait été beau, pour un petit pays comme la Belgique."

Eden Hazard rêve d'un sacre

Eden Hazard est optimiste pour la suite de l'équipe nationale : "On va la gagner une fois, la Coupe du monde. Il faut toujours être derrière l’équipe. En 2018, quand on est rentrés, cette célébration avec toute la Belgique, c’est là que tu te dis qu’il faut qu’on revive ça."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Eden Hazard

Plus de news

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

12:40
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

13:40
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
1
🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

09:30
Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

09:00
Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

08:30
Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

08:00
"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40
Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

07:20
Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

07:00
Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

06:30
La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
2
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
1
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00
"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

21:40
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
1
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

20:00
"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

08/12

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved