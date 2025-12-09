"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

Eden Hazard s'est livré au micro de la RTBF. L'ancien Diable Rouge s'est montré optimiste pour l'avenir de la sélection belge et il est également revenu sur le Mondial 2018, où il a été une pièce maîtresse de son équipe.

La légende du football sera l'invité de l'émission "Hep Taxi", qui sera diffusée le 14 décembre sur les antennes de la RTBF. Quelques déclarations ont déjà été partagées.

Tout d'abord, il a évoqué son amour pour la Belgique : "Ça a une valeur quand tu mets le maillot, que tu vas au stade et que tu vois les gens chanter l’hymne national. Tu représentes la Belgique. J’aime bien ce côté 'On est petits, on reste petits, mais on essaie de battre les grands'."

Le Mondial 2018, il ne l'a évidemment pas oublié : "C’était le bon moment pour faire de gros matches. C’est la plus belle compétition à jouer pour un joueur de foot. Tu joues contre les plus belles nations, le Brésil, la France, c’est là qu’il faut briller."

"Quand t’es petit, quand t’as 5-6 ans, tu rêves de jouer des matches comme ça," souligne-t-il. "Et là t’es là, t’es capitaine de ton équipe nationale. Tu as une belle équipe, mais c’est toi le capitaine, toi le leader, c’est à toi de montrer l’exemple. Et quand tu le fais, tu te sens tellement fort."

La Belgique s'est finalement inclinée en demi-finale contre la France... "L’injustice fait partie du foot. Les meilleurs ne gagnent pas toujours," pointe Eden Hazard. "Il ne faut pas avoir peur de dire qu’on était une super équipe, qu’on n’a pas gagné et que la France aussi était une belle équipe. On en a beaucoup rigolé, ou pas, en disant que la France ne jouait pas bien, que la Belgique était meilleure, qu’on devait gagner… au final, voilà, ils ont marqué. Souvent, quand une équipe gagne, elle est meilleure. Mais ça aurait été beau, pour un petit pays comme la Belgique."





Eden Hazard rêve d'un sacre

Eden Hazard est optimiste pour la suite de l'équipe nationale : "On va la gagner une fois, la Coupe du monde. Il faut toujours être derrière l’équipe. En 2018, quand on est rentrés, cette célébration avec toute la Belgique, c’est là que tu te dis qu’il faut qu’on revive ça."