Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens
Photo: © photonews
Keyon Bolampete n'a que 14 ans, mais il est déjà considéré comme un véritable talent. Natif de Namur, le défenseur central suscite déjà l'intérêt de plusieurs formations européennes de premier plan.

Keyon Bolampete est un véritable talent du centre de formation du Club de Bruges. Le Namurois, repéré par le Standard à l'âge de neuf ans, a joué dans les catégories U10 et U12 chez les Rouches avant de rejoindre le Sporting Charleroi, chez les U13.

Un club dans lequel sa progression s'accélère et où il passe directement des U13 aux U15, en disputant seulement quelques matchs avec les U14. Cet été, c'est par le Club de Bruges qu'il a été recruté, où il évolue donc dans la catégorie U15.

Mais à 14 ans seulement, Keyon Bolampete ne présente pas vraiment un profil comme les autres. Défenseur central depuis le début de sa formation, il culmine déjà à 1,84 m et fait de son physique une force.

Les grands clubs européens sont déjà attentifs, l'Union belge aussi

Les duels défensifs sont donc l'une de ses qualités, mais Keyon Bolampete est aussi un jeune joueur très à l'aise balle au pied, qui sait déjà gérer les relances propres et les passes verticales pour casser des lignes, y compris sous pression.


Déjà surveillé par l'Union belge, qui juge son profil intéressant en vue des équipes nationales espoirs, le jeune talent est aussi dans le collimateur de plusieurs clubs prestigieux en Europe, comme Lyon, le Bayer Leverkusen et l'Ajax, qui suivent sa situation de près. Le Club de Bruges voudra probablement tout faire pour conserver sa pépite, qui possède tout l'avenir devant elle.

FC Bruges

