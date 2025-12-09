Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Surprise avec le RSCA Futures, qui joue ce mardi contre le Jong Genk. Thomas Foket, aux oubliettes anderlechtoises, était en effet présent.

Au coup d'envoi de la rencontre entre le Jong Genk et le RSCA Futures ce mardi, en Challenger Pro League, surprise : le "vétéran" des U23 anderlechtois était en effet Thomas Foket (31 ans), qui disputait là ses premières minutes de la saison.

Foket n'était même jamais apparu cette saison avec le noyau, en équipe A comme en Challenger Pro League. Ses dernières minutes avec Anderlecht dataient des Playoffs de la saison passée et d'une sortie à la pause contre l'Antwerp, le 1er mai dernier.

Thomas Foket sur le départ quoi qu'il en soit

La saison 2024-2025 de Foket avait en effet tourné au cauchemar avec des prestations nettement insuffisantes, qui l'avaient vu dégringoler dans la hiérarchie et être devancé notamment par Ali Maamar au poste de latéral.

Cet hiver, le Diable Rouge (10 caps) fait partie des nombreux joueurs pour lesquels Olivier Renard doit trouver une solution. Le faire jouer avec le RSCA Futures doit aider à le mettre en vitrine, ou au moins à rappeler son existence aux clubs potentiellement intéressés.



Thomas Foket était arrivé à Anderlecht en août 2024. Sur l'ensemble de la saison passée, il a disputé 23 matchs, délivrant 3 passes décisives mais ratant totalement son pari.