Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions
Photo: © photonews

Alphonso Davies figure finalement bien dans le groupe du Bayern qui affrontera le Sporting ce mardi à 18h45 pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Dans le podcast Film Never Lies, le Canadien a annoncé son retour : "Ça se passe bien, je suis heureux d'être de retour maintenant. La jambe tient bien le coup. Je pense que les phases du Bayern ont été bien gérées. Je suis content d'être de retour." 

Alphonso Davies de retour dans le groupe

"Je suis dans l'équipe ce mardi. Je vais m'entraîner et jouer… enfin, pas jouer, mais au moins être sur le banc avec l'équipe. Je suis excité par ça. Je ne sais pas si j'aurai des minutes, on verra avec le coach", poursuit-il.

Vincent Kompany avait prévenu ce lundi qu'un retour était envisagé : "Je souhaite lui reparler après la conférence de presse, mais il y a des chances qu'il soit dans le groupe demain."

Il avait ajouté qu'il y avait peu de chances qu’il joue s'il était repris. Le coach belge a expliqué que cela dépendra du scénario du match.

Alphonso Davies voit enfin le bout du tunnel. Blessé depuis mars dernier, l’international canadien s'apprête à faire son grand retour ! De quoi ravir les supporters, le staff et les joueurs bavarois.

Lire aussi… Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

  

Suis Bayern Munich - Sporting Portugal en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

