Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Julien Duranville n'a plus voix au chapitre sous les ordres de Niko Kovac au Borussia Dortmund. Plusieurs clubs, notamment en Bundesliga, sont intéressés à l'idée de le relancer, probablement sous la forme d'un prêt.

Arrivé au Borussia Dortmund en provenance du Sporting d'Anderlecht en janvier 2023 contre 8,5 millions d'euros, Julien Duranville n'a jamais vraiment été épargné par les blessures depuis le début de sa carrière.

Une nouvelle fois indisponible en début de saison, l'ailier gauche de 19 ans a cependant quitté l'infirmerie fin octobre. Problème : il n'est apparu qu'à une seule reprise dans le groupe de Niko Kovac et n'a plus joué la moindre minute officielle avec l'équipe première depuis la Coupe du monde des clubs, en été.

Ce week-end, en conférence de presse, le T1 du Borussia Dortmund ne s'est d'ailleurs pas montré très rassurant vis-à-vis du jeune Diable Rouge (deux sélections sous les ordres de Domenico Tedesco), qui est pourtant bien apte à jouer. "La concurrence est très forte dans l’équipe. C’est difficile pour lui d’y trouver sa place. Nous sommes au BVB : il y a de très bons joueurs et il en fait partie, mais les autres sont meilleurs", a-t-il déclaré, selon la retranscription de Sky Sports.

Deux clubs de Bundesliga s'intéressent à la situation de Julien Duranville

Les possibilités de temps de jeu ont donc drastiquement diminué pour Julien Duranville, ce qui n'enlève rien à son talent largement supérieur à la moyenne. Une raison pour laquelle certains clubs souhaitent profiter de la situation, et encore plus depuis les déclarations de Niko Kovac, pour le relancer.

Selon les informations de Transferfeed, le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach ont déjà pris leurs renseignements et souhaitent étudier la possibilité d'un prêt dès le mois de janvier. Un retour au Sporting d'Anderlecht pourrait aussi être évoqué, mais les Mauves n'ont pas encore montré leur intérêt et devraient se montrer très persuasifs pour le faire revenir au Lotto Park.