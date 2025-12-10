Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille

Qu'il est difficile de coter les joueurs après un match parti dans tous les sens comme celui de ce soir. Mais plusieurs tendances se démarquent tout de même dans la prestation des Unionistes.

Scherpen (4) : un ballon repoussé plein axe sur une reprise anodine qui amène l'égalisation après un quart d'heure. Pas grand-chose à se reprocher sur les deux autres buts mais une nouvelle intervention peu assurée qui fait tâche. Géant aux mains d'argile.

Mac Allister (7) : de la grinta pour contrarier les attaquants marseillais jusqu'à la ligne médiane et une incursion dans le rectangle de Rulli qui était à un millimètre d'offrir l'égalisation à son équipe.

Burgess (6) : ses interventions dominantes qui ont permis de garder l'OM souvent loin du petit rectangle malgré la domination territoriale des visiteurs. Mais son erreur peu avant l'heure de jeu précipite le 1-3.

Leysen (6) : exposé sur le deuxième et le troisième but mais plus assuré qu'à l'accoutumée. Et même un excellent centre pour pousser le gardien adverse à la faute et permettre à Khalaili de faire 2-3.

Khalaili (8) : sans doute son meilleur match sous le maillot de l'Union. Un rush victorieux pour ouvrir le score après cinq minutes qui a lancé son match. Une menace constante sur son flanc. Ses accélérations fulgurantes ont souvent été suivies de centres très dangereux. Déroutant jusqu'au bout, avec notamment cette reprise pour relancer le suspense à 20 minutes de la fin.



Van de Perre (6,5) : très en vue dans ses anticipations pour récupérer le ballon haut et amorcer un contre. Une intelligence de jeu encore une fois démontrée sur la scène européenne.

Zorgane (6) : pas son match le plus en vue avec l'Union, pas aidé par le positionnement assez bas de l'Union durant la première heure de jeu. Mais une nouvelle fois de la personnalité pour monter en puissance malgré tout.

Schoofs (6,5) : dans la volonté de repartir en reconversion pour changer le jeu et isoler le côté opposé, l'ancien Malinois s'est montré très précieux, avec des passes assez tranchantes entre les lignes, a justifié sa titularisation à la place d'Anouar Ait El Hadj.

Niang (3) : match très compliqué pour le Sénégalais. Toujours autant de déchet au moment de centrer. Défensivement, il fera sans doute des cauchemars de Mason Greenwood, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs.

Rodriguez (5,5) : d'habitude bien utile par ses duels gagnés, l'attaquant équatorien a trouvé à qui parler ce soir. Très peu d'occasions pour remiser ou se retourner face au but.

Florucz (6) : il y a à boire et à manger dans la prestation de l'Autrichien. Un positionnement très intéressant entre les lignes pour ennuyer la défense de l'OM mais aussi des décisions parfois mal senties qui auraient pu changer beaucoup de choses dans la dernière passe.