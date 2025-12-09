Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Anders Dreyer a disputé une saison de folie avec le San Diego FC en MLS. Mais le Danois, tout proche du titre de MVP de l'année, a dû s'incliner face au GOAT.

Imaginez une seconde : pour votre première saison dans un championnat, vous inscrivez 23 buts et délivrez 18 passes décisives en 41 matchs, dont 4 buts en 5 matchs lors des Playoffs... et pourtant, vous terminez deuxième au classement du MVP.

C'est ce qui est arrivé à Anders Dreyer (27 ans). L'attaquant arrivé du RSC Anderlecht l'hiver dernier a mis la Major League Soccer à ses pieds dès son arrivée et, sans surprise, il a dès lors été élu "Newcomer of the Year" (nouveau venu de l'année) lors des Awards de fin de saison de la ligue.

Messi plus fort que Dreyer

Mais pour le titre de MVP, la concurrence d'un homme était trop forte. Cet homme, c'est le MVP en titre, et probablement le "GOAT" - pour multiplier les termes américanisants : Lionel Messi, fraîchement sacré avec l'Inter Miami et auteur d'une saison colossale de plus.

À 38 ans, Messi est devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à reconduire son titre de MVP, et y est parvenu sans laisser le moindre doute. Jugez plutôt : une saison régulière à 29 buts et 16 passes décisives en 28 matchs, puis des Playoffs à 6 buts et 7 assists en 6 rencontres.



L'Inter Miami a gagné le titre de MLS, battant Vancouver en finale avec 2 assists de l'Argentin, tandis que le San Diego FC d'Anders Dreyer était éliminé en demi-finale par les Canadiens.