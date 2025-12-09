"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors
Photo: © photonews

Le Club de Bruges abordera son match crucial de Ligue des Champions avec un nouvel entraîneur sur le banc. Ivan Leko a remplacé Nicky Hayen, et Hans Vanaken n'a pas pu cacher qu'il en était assez surpris.

Drôle d'ambiance à la conférence de presse d'avant-match de Bruges-Arsenal, ce mardi. La préparation de la rencontre a en effet chamboulée par le licenciement subit de Nicky Hayen, remplacé au pied levé par Ivan Leko.

Cette décision a été expliquée par le directeur sportif du Club de Bruges, Dévy Rigaux, qui a notamment évoqué la disparition de "la flamme" qui brûlait autrefois chez les Gazelles. Hans Vanaken, capitaine brugeois et qui en a vu d'autres, ne pouvait tout de même pas cacher sa surprise. 

Hans Vanaken salue Nicky Hayen 

"Nous avons tous été surpris", reconnaît-il en conférence de presse, dans des propos relayés par la RTBF. "C'est un choix qui venait d'en haut. Nous en avons été informés lundi. C'est toujours perturbant quand un coach est licencié, ce n'est pas évident, mais nous devons l'accepter".

Pas des conditions idéales pour préparer un match au sommet comme celui de ce mercredi contre Arsenal. "Le match arrive très vite après cette journée mouvementée et nous devons obtenir un résultat", prévient Vanaken, qui a également rendu hommage à Nicky Hayen.

Lire aussi… Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"
"Il a fait un travail fantastique, a été sacré champion, a gagné la Coupe, passé l'hiver en Champions League... Nicky peut quitter le Club la tête haute", estime le capitaine des Blauw & Zwart. "J'ai connu Ivan Leko comme coach, c'est une personnalité différente, il a plus de fougue". 

