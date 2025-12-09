Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Anderlecht a encaissé une lourde défaite face à Westerlo. Reste à savoir s'il s'agit d'un simple accident ou du signe d'un problème plus profond. Hein Vanhaezebrouck se penche sur la situation et met en lumière plusieurs faiblesses structurelles.

Selon Hein Vanhaezebrouck, le plus gros problème d’Anderlecht est son incapacité à convaincre en déplacement. “C’est précisément pour cela que, selon moi, ce n’est pas un simple accident”, déclare-t-il à Sporza. “En déplacement, Anderlecht est vraiment une autre équipe. Elle n’a pas les supporters pour la pousser vers l’avant.” L’écart entre les prestations à domicile et à l’extérieur reste important.

L’équipe n’arrive pas à prendre l’avantage rapidement contre des adversaires de haut niveau. “Ils ne prennent pas les devants face aux grandes équipes, alors que c’est un facteur de succès essentiel.” Le match contre Genk l’a illustré, les Limbourgeois ayant même eu l’occasion de plier la rencontre.

Un programme chargé

Une série de déplacements difficiles attend encore Anderlecht. “Anderlecht doit encore se rendre au Club de Bruges, à Genk, à Gand, à l’Antwerp et à Malines. Et puis il y a la gifle reçue contre Westerlo.” Le calendrier souligne que l’équipe doit encore faire ses preuves face à des concurrents directs.

La fragilité en déplacement fait que Vanhaezebrouck croit peu aux chances de titre. “C’est pour cela que je ne vois pas Anderlecht comme un candidat au titre : ils restent trop vulnérables à l’extérieur”, ajoute-t-il. Malgré quelques progrès, il estime que le niveau reste insuffisant pour viser le sommet.



Même si Anderlecht montre des signes d’amélioration, l’écart avec le très haut niveau demeure visible. “D’accord, ils ont franchi des étapes. Mais pas encore suffisamment pour jouer le titre”, conclut-il. Reste à savoir si l’équipe parviendra à briser ce schéma.