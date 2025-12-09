L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le week-end dernier a été marqué par plusieurs résultats surprenants en Pro League. Le Club de Bruges s'est incliné et Nicky Hayen a été remercié. La situation du club brugeois suscite désormais de plus en plus de discussions, particulièrement à l'approche de la campagne européenne.

Anderlecht a subi une lourde défaite contre Westerlo. Le Standard est entre-temps remonté dans le top six, ce que Steven Defour considère comme un signe de faiblesse de la concurrence. Dans le Belang van Limburg, il déclare : "Quand on voit combien de matches moyens le Standard a déjà joués cette saison, leur sixième place actuelle reflète un peu la faillite de la Jupiler Pro League."

Au Club de Bruges, la situation est préoccupante. Contre Saint-Trond, l’équipe s’est créée suffisamment d’occasions, mais a tout de même perdu. Le renvoi de Nicky Hayen montre que la direction intervient, même si les supporters comprennent mal cette décision. Les résultats restent irréguliers en championnat et la pression sur le noyau augmente.

Performances européennes

Defour se montre critique à l’égard de l’approche européenne des Blauw en Zwart : "Ces dernières années, ils s’en sortaient bien en Ligue des champions en jouant en bloc et en réagissant." Selon lui, le système actuel, dans lequel Bruges veut presser haut et dominer des équipes comme le Sporting Lisbonne, place la barre trop haut.

L’Union Saint-Gilloise semble mieux armée pour les défis européens. "Je pense qu’à l’heure actuelle, l’Union a plus de chances de se qualifier que le Club de Bruges", conclut Defour. Ivan Leko aura du mal à remettre les Blauw en Zwart sur la bonne voie.

Lire aussi… Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park
La reconstruction de la confiance et une stratégie claire sont nécessaires pour recoller au haut du classement. La défaite contre Saint-Trond et le licenciement de Hayen marquent un tournant. L’équipe doit revenir à une approche plus efficace, estime Defour. C’est, selon lui, la seule manière pour Bruges de revenir en Ligue des champions et de se battre pour les premières places en Belgique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Arsenal

Plus de news

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

13:40
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20
Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

16:20
2
Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

09:00
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
1
Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

17:30
1
Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

16:40
"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40
Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
1
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

14:40
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

08/12
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

12:40
1
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
1
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

08:00
Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
1
🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

09:30
Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

08:30
Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

07:20
Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

07:00
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
2
Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

06:30
La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 18:45 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 21:00 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 21:00 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 21:00 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 21:00 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 10/12 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved