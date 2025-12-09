L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

Le week-end dernier a été marqué par plusieurs résultats surprenants en Pro League. Le Club de Bruges s'est incliné et Nicky Hayen a été remercié. La situation du club brugeois suscite désormais de plus en plus de discussions, particulièrement à l'approche de la campagne européenne.

Anderlecht a subi une lourde défaite contre Westerlo. Le Standard est entre-temps remonté dans le top six, ce que Steven Defour considère comme un signe de faiblesse de la concurrence. Dans le Belang van Limburg, il déclare : "Quand on voit combien de matches moyens le Standard a déjà joués cette saison, leur sixième place actuelle reflète un peu la faillite de la Jupiler Pro League."

Au Club de Bruges, la situation est préoccupante. Contre Saint-Trond, l’équipe s’est créée suffisamment d’occasions, mais a tout de même perdu. Le renvoi de Nicky Hayen montre que la direction intervient, même si les supporters comprennent mal cette décision. Les résultats restent irréguliers en championnat et la pression sur le noyau augmente.

Performances européennes

Defour se montre critique à l’égard de l’approche européenne des Blauw en Zwart : "Ces dernières années, ils s’en sortaient bien en Ligue des champions en jouant en bloc et en réagissant." Selon lui, le système actuel, dans lequel Bruges veut presser haut et dominer des équipes comme le Sporting Lisbonne, place la barre trop haut.

L’Union Saint-Gilloise semble mieux armée pour les défis européens. "Je pense qu’à l’heure actuelle, l’Union a plus de chances de se qualifier que le Club de Bruges", conclut Defour. Ivan Leko aura du mal à remettre les Blauw en Zwart sur la bonne voie.

La reconstruction de la confiance et une stratégie claire sont nécessaires pour recoller au haut du classement. La défaite contre Saint-Trond et le licenciement de Hayen marquent un tournant. L’équipe doit revenir à une approche plus efficace, estime Defour. C’est, selon lui, la seule manière pour Bruges de revenir en Ligue des champions et de se battre pour les premières places en Belgique.