"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

Siebe Van der Heyden s'est exprimé à propos de Vincent Kompany qu'il a déjà eu l'opportunité de croiser à plusieurs reprises. Le défenseur de La Gantoise le respecte beaucoup.

Siebe Van der Heyden a cette image de Vincent Kompany d'un acharné de travail : "J'ai toujours entendu que c'est un workaholic, un fou de travail… qui branche même son réveil la nuit pour travailler !"

"Le jour du match au Bayern, on s’est croisés, il m’a encouragé et m’a souhaité bon succès. Un grand Monsieur, vraiment", raconte le joueur au micro de la RTBF.

Un premier souvenir négatif

Son premier souvenir avec la légende du football belge était négatif : "C’est quand il entraînait Anderlecht et qu’il était venu gagner 0-5 à l’Union en Coupe de Belgique, quand on était encore en D1B. J’avais la rage ce jour-là…"

Vincent Kompany est désormais l'entraîneur d'une des plus grandes équipes du monde, le Bayern. En Bavière, tout se passe pour le moment pour le mieux pour lui. Son travail est souvent mis en avant et les résultats suivent en cette première partie de saison.



Ce mardi, les Bavarois recevront le Sporting Portugal en Ligue des champions. Actuellement troisièmes, avec quatre victoires et une défaite, les Bavarois sont en bonne position pour terminer dans le top 8.