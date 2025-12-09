Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

C'est la confusion la plus totale au Cameroun, où Marc Brys conteste son licenciement, orchestré par Samuel Eto'o. Le sélectionneur belge a néanmoins tenu à dévoiler la sélection qu'il avait prévue pour la CAN, dans laquelle figurent deux surprises majeures.

La semaine dernière, la fédération camerounaise a dévoilé la sélection des joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais, à la surprise générale, le nom du sélectionneur n'était pas celui de Marc Brys.

L'entraîneur belge a été écarté par le président de la fédération, Samuel Eto'o, dont les manœuvres d'intimidation et de sabotage, dont Brys et son staff ont été victimes, durent depuis l'arrivée de l'Anversois de naissance, il y a 20 mois.

Un licenciement contesté par Marc Brys, qui estime que c'est au ministère des Sports de prendre la décision finale, puisque c'est lui qui l'a recruté et qui le paie… contre l'avis de Samuel Eto'o depuis le début.

Marc Brys, viré par Samuel Eto'o, dévoile tout de même sa sélection pour la CAN

Le sélectionneur de 63 ans est donc dans l'attente de nouvelles de la part de son supérieur officiel. Pendant ce temps, Samuel Eto'o a nommé David Pagou pour reprendre l'équipe, et ce dernier a réalisé deux choix forts dans sa sélection.

En effet, il a décidé de se passer des services d'André Onana et de Vincent Aboubakar, à la surprise générale au Cameroun. Au milieu de toute cette incertitude, Marc Brys a tenu à réagir… et a une nouvelle fois créé la surprise.





Il a en effet publié la sélection qu'il avait lui-même imaginée pour les Lions Indomptables, dans laquelle figurent bien Amadou Onana et Vincent Aboubakar. Une sortie qui ajoute de la tension au Cameroun, alors que le nom du sélectionneur qui s'assoira sur le banc lors du premier match contre le Gabon, programmé le 24 décembre, reste toujours incertain.