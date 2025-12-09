Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Bonne nouvelle pour les supporters du RSC Anderlecht. L'un de leurs jeunes talents devrait rester au bercail.

On le sait, ces dernières années, Neerpede a eu du mal à conserver ses talents : Bilal El Khannouss, Mika Godts, Rayane Bounida, Konstantinos Karetsas ou encore Roméo Lavia, pour ne citer qu'eux - sans parler de Julien Duranville parti après quelques matchs seulement en équipe A.

Parvenir à convaincre les pépites du centre de formation de rester est donc l'un des défis d'Olivier Renard comme de Michael Verschueren. Apparemment, l'un des grands talents de Neerpede aurait décidé de prolonger son séjour.

L'un des grands talents de Neerpede

Selon les informations du "gourou" du mercato, Fabrizio Romano, le tout jeune Dwight Ede Eriyo (15 ans) aurait trouvé un accord avec le Sporting d'Anderlecht afin de prolonger son contrat à Anderlecht.

Ede Eriyo, ailier droit, évolue cette saison avec le groupe U18 et impressionne son monde : il compte déjà 3 buts en 5 matchs. En ce moment, il dispute la Premier League International Cup avec le noyau du RSCA Futures, qu'il pourrait assez rapidement intégrer à temps plein.



Dwight Ede Eriyo est également international belge U16. Il est l'une des plus grandes promesses de Neerpede à son poste.