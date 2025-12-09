Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Photo: © photonews
La défense d'Anderlecht montre ces dernières semaines à quel point la stabilité et la vision du jeu sont importantes. Marco Kana est au centre de tout cela. Dès qu'il n'est plus là, la différence se remarque immédiatement.

Le jeune Belge est calme balle au pied, fait les bons choix et peut lancer le jeu depuis l’arrière. Dans une équipe qui veut construire depuis la défense, c’est essentiel. Maintenant qu’il est indisponible jusqu’après le Nouvel An, Anderlecht doit s’y prendre autrement. Mais cela ne s’annonce clairement pas simple, comme le match à Westerlo l’a déjà prouvé.

Hey, un cas problématique

Lucas Hey convainc à peine balle au pied. À Neerpede, on affirme que le défenseur danois possède de vraies qualités techniques, mais il n’ose pas toujours les montrer. Une fragilité mentale le freine, et il a du mal à supporter l’approche stricte du coach Besnik Hasi. Pourtant, dans le sport de haut niveau, il sera souvent confronté à ce type d’exigence.

Kana peut conserver le ballon, apporter de la vitesse dans le jeu et lancer les latéraux. C’est une grande différence avec certains collègues de la défense, où les erreurs ou les hésitations entraînent immédiatement des problèmes. Sa présence donne confiance à toute la ligne. L’intervention de Besnik Hasi, qui l’a repositionné en défense en début de saison, s’est révélée être un coup de maître.

Moussa Ndiaye a également connu sa pire journée en défense contre Westerlo. Il a été remplacé à la pause parce que sa prestation était insuffisante, surtout dans sa propre surface. Et les alternatives ne sont pas là. Mihajlo Ilic et Yasin Özcan ne convainquent pas Hasi.

Pas de vrai leader défensif, ni de meneur de la relance

Killian Sardella lutte lui aussi parfois avec son positionnement. Il lui manque l’expérience nécessaire pour diriger une ligne défensive organisée, ce qui rend l’absence de Kana encore plus pesante. La défense a besoin d’un leader qui donne des repères et de la stabilité.

Ludwig Augustinsson fait figure d’exception. Le Suédois a l’expérience de la Bundesliga et de la Liga et n’a pas besoin d’être coaché en permanence. Son calme et son vécu complètent le rôle de Kana, mais sans le jeune formé au club, il manque la véritable locomotive du jeu depuis l’arrière.

Kana est revenu à Anderlecht il y a six mois, alors que son avenir semblait incertain. Depuis, son influence n’a fait que grandir. Il combine sérénité balle au pied et leadership, ce qui est actuellement unique dans la jeune défense du club.

Mais Olivier Renard devra tout de même se pencher sur sa défense pendant la trêve hivernale. Reste à voir ce qu’il devra laisser partir pour faire de la place à de nouveaux renforts...

Anderlecht

