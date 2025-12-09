OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG
Photo: © photonews
Deviens fan de Eupen! 151

C'est officiel, l'AS Eupen est désormais sous la direction de Qatar Sports Investments. Le club de Challenger Pro League a confirmé la nouvelle, qui était attendue, ce mardi

"Nous sommes heureux d’annoncer qu’Aspire et Qatar Sports Investments ont signé une lettre d’intention concernant l’acquisition complète du club, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, y compris la responsabilité immédiate des questions sportives," annonce le club germanophone.

Avant d'ajouter : "Les deux parties travailleront en étroite collaboration jusqu’à la finalisation de l’acquisition afin de faciliter le processus et d’assurer la continuité pour les joueurs, le personnel et tous ceux qui font partie de la famille AS."

Depuis 2013, Eupen est déjà sous contrôle du Qatar via l'académie Aspire. Ce mardi, c'est une page ambitieuse qui s'écrit pour l'équipe reléguée en D1B en mai 2024. À noter que QSI détient le PSG depuis 2011, mais a aussi des actions minoritaires à Braga.

Eupen souligne que QSI a montré lors des négociations un engagement sincère pour un développement sur le long terme ainsi qu’une réelle considération pour son identité, ses supporters et son rôle dans la région.

Des messages à faire passer

"À nos supporters : vous avez toujours été au cœur de ce club. Votre passion a porté l’AS à travers des moments forts inoubliables et des moments difficiles. Nous vous demandons de continuer à soutenir le club et nos équipes, et d’apporter votre soutien à Qatar Sports Investments alors qu’ils développent le club à tous les niveaux," écrit la formation de Challenger Pro League.

"À tous les employés, bénévoles, partenaires, sponsors et supporters : nous vous remercions pour votre engagement au cours des dernières années. Aspire quitte le club avec fierté pour ce que nous avons construit ensemble et avec une confiance totale dans l’avenir de l’AS Eupen."

"Nous souhaitons au club et à Qatar Sports Investments beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre, sur et en dehors du terrain," conclut l'AS Eupen.

Eupen

Division 2

 Journée 13
FC Liège FC Liège 0-2 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 2-2 SK Beveren SK Beveren
KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-1 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk Rem RSCA Futures RSCA Futures
