Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Ce mardi soir, le RSCA Futures se rendait à Geel pour défier le Jong Genk. Un match de bas de classement, qui a débuté par un hommage à Glen De Boeck.

Décédé subitement à l'âge de 54 ans dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 54 ans, Glen De Boeck laisse un souvenir impérissable au RSC Anderlecht. Mauve & Blanc à 281 reprises, il a ensuite été entraîneur adjoint du Sporting avant d'entamer une carrière de coach en Jupiler Pro League.

Son décès a bouleversé le football belge, et sans surprise, un hommage lui a été rendu ce mardi lors du premier match de Pro League à se tenir depuis. Hasard du calendrier, ce match impliquait Anderlecht, puisqu'il opposait le Jong Genk au RSCA Futures.

Le RSCA Futures en galère

Après une vibrante minute de silence, les deux équipes U23 se sont donc livrées un âpre duel important en bas de classement. Le Jong Genk a pris le meilleur sur les Mauve & Blanc (3-2), dépassant ainsi son adversaire du soir.

Voilà 9 matchs que le RSCA Futures n'a pas gagné en D1B, et la dégringolade se poursuit au classement : les jeunes anderlechtois sont 14e, un point seulement devant Seraing et 3 devant l'Olympic Charleroi.

Notons la présence au coup d'envoi d'un véritable revenant : Thomas Foket, qui disputait là ses premières minutes de la saison, équipe A et U23 confondus.