Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges serait en discussions avec le Borussia Dortmund concernant Cole Campbell, jeune ailier droit de 19 ans en manque de temps de jeu dans la Ruhr. Il pourrait devenir la première recrue de la nouvelle ère Ivan Leko en Venise du Nord.

Le Club de Bruges est en discussions avec le Borussia Dortmund concernant une première recrue hivernale potentielle. Ces discussions concernent Cole Campbell, ailier droit américain de 19 ans qui n'a eu droit qu'à une montée au jeu en Bundesliga cette saison.

Aussi souvent aligné qu'un Julien Duranville, qui n'a pas non plus voix au chapitre dans le club de la Ruhr, l'international espoirs américain a, comme Duranville, joué quelques matchs avec la réserve du Borussia Dortmund, en troisième division allemande.

Gaucher, mais préférant toutefois évoluer sur le côté droit, Cole Campbell est donc à la recherche d'un nouveau défi, à six mois d'une Coupe du monde dans son pays natal qu'il aimerait évidemment disputer.

Un talent de Dortmund comme première recrue pour Ivan Leko au Club de Bruges ?

Cole Campbell, qui possède la double nationalité islandaise, était pourtant considéré comme un grand talent à son départ de Breidablik dès l'âge de 16 ans, mais ce manque de temps de jeu en équipe première entrave considérablement sa progression.

Selon les informations de Sky Germany, Stuttgart et l'Eintracht Francfort auraient déjà montré de l'intérêt le concernant, au même titre que le Sporting d'Anderlecht. Cependant, le Club de Bruges va plus loin et essaie déjà de conclure un accord personnel avec le jeune joueur, écrit Het Laatste Nieuws.





Le club allemand, qui aurait déjà refusé une offre de sept millions d'euros de Stuttgart l'été dernier, en réclamerait huit pour laisser filer le talent de 19 ans. Le Club de Bruges ne souhaite pas payer l'intégralité de cette somme, mais espère trouver un accord raisonnable.