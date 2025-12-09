La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

Photo: © photonews
Le Sporting Charleroi s'attendait à être particulièrement touché par la CAN qui débute plus tard ce mois de novembre. Mais Rik De Mil pourrait bien ne pas être privé de son "facteur X".

La semaine passée, nous analysions pour vous l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations sur les clubs de Jupiler Pro League, et tirions une conclusion assez claire : le Sporting Charleroi risquait d'être l'équipe la plus touchée par les sélections de ses joueurs. 

En effet, rien moins que Koné, Titraoui, Keita et Guiagon étaient fort susceptibles de se rendre au Maroc pour disputer la CAN avec leurs sélections respectives. Le suspens demeure en ce qui concerne Titraoui, bizarrement pas en odeur de sainteté en Algérie, et Keita, qui espère faire partie du groupe du Mali.

Pas de Guiagon avec la Côte d'Ivoire ? 

Mais du côté de la Côte d'Ivoire, petite surprise. Si Mohamed Koné fait bien partie du groupe repris par Emerse Faé (il est le n°2 des Éléphants), Parfait Guiagon doit quant à lui se contenter d'un rôle de réserviste. 

Autrement dit : sauf forfait de dernière minute dans le secteur offensif, Guiagon ne devra pas quitter la Belgique cet hiver et ne manquera pas de match de Jupiler Pro League. Une triste nouvelle pour le joueur, mais un soulagement pour Rik De Mil, Guiagon étant le meilleur élément offensif de Charleroi.


Notons que dans le groupe de la Côte d'Ivoire figure également Oumar Diakité, l'attaquant du Cercle de Bruges, valeur sûre de la sélection championne d'Afrique en 2024. 

Charleroi
Parfait Guiagon

