Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Photo: © photonews

Le match de Ligue des Champions entre l'Union et Marseille, prévu ce soir, entraîne des mesures de sécurité sans précédent autour du Lotto Park. Depuis ce matin, la police est massivement déployée à Anderlecht et dans le reste de Bruxelles, avec pour objectif de prévenir tout incident.

L'arrivée d'environ mille supporters de Marseille est considérée par les services de police bruxellois comme un événement à haut risque. Les personnes sans billet pour le match ne sont pas autorisées à s'approcher du stade, et une interdiction de rassemblement de toute nature est en vigueur dans le centre de la capitale.

Des connexions avec Anderlecht qui augmentent la tension

Le lien entre certains groupes de supporters alimente particulièrement l'inquiétude. Marseille entretient depuis des années une rivalité intense avec Lyon, un club lié à la Mauves Army d'Anderlecht. "Ces connexions peuvent provoquer des tensions", expliquent les services de l'ordre.

À cela s’ajoute le fait qu’une partie des supporters du Standard soutient activement Marseille et prendra place dans le secteur visiteurs. Par ailleurs, les tensions entre les fans de Marseille et ceux de l’Ajax – fidèles alliés des Mauves – contribuent également à la vigilance des autorités.

Arrestations prévues en cas d’infraction

La police évoque également des incidents récents à Marseille, où des affrontements ont eu lieu il y a deux semaines entre les supporters de l’OM et ceux de Newcastle. Pour cette raison, toute infraction pourra entraîner des arrestations, dès ce matin et jusqu’à mercredi 8 heures.

Les restrictions sont plus sévères que pour les matches précédents. Les supporters de Marseille ne peuvent pas se trouver aux abords du stade pendant 48 heures avant le match, soit le double du temps imposé lors des récentes rencontres avec l’Inter et Newcastle.

Lire aussi… L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

Des mesures plus strictes que lors des précédentes rencontres européennes

Dans le centre-ville, leur présence est totalement interdite, y compris dans des lieux populaires comme le marché des Plaisirs d’Hiver, la Bourse ou la place Sainte-Catherine.

Enfin, tous les supporters de Marseille doivent impérativement rejoindre Bruxelles en bus, depuis la frontière franco-belge. Même les supporters belges de Marseille, parmi lesquels 145 fans liégeois, seront pris en charge et conduits en groupe au stade afin de prévenir tout risque de confrontation.

