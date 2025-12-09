Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Surprise en début de semaine : Ivan Leko est de retour... "à la maison", comme il le déclare en conférence de presse ce mardi.

Ivan Leko le sait : son départ précipité de La Gantoise ne sera pas bien vu. Mais en conférence de presse, le Croate a justifié son retour à Bruges en ces mots : "Bruges, c'est la maison pour moi. C'était mon premier club en Belgique en tant que joueur", rappelle-t-il dans des propos relayés par la RTBF.

"Je n'ai jamais caché que mon coeur était Blauw & Zwart, même en tant qu'entraîneur de l'Antwerp, du Standard et de Gand. Je comprends que les supporters gantois soient déçus et ça a été difficile pour moi de quitter La Gantoise", affirme Leko. "Mais il faut prendre des décisions. J'espère que les gens comprendront mon choix".

Leko ne révolutionnera rien à Bruges

Le nouvel entraîneur du FC Bruges était lui-même surpris (comme son capitaine Hans Vanaken) que Nicky Hayen soit licencié. "Je suis un grand fan de Nicky Hayen. Il a fait un excellent travail ici, a été sacré champion après une période compliquée. C'était fantastique", rappelle Lekp. "La saison passée, il a raté le titre mais ce n'était pas de sa faute, l'Union était trop forte".

En quelques heures, que pourra bien amener Ivan Leko à ses nouveaux joueurs ? "Je ne vais pas tout révolutionner. Cette équipe sait jouer au football et a le potentiel pour faire de grandes choses", estime-t-il. "Il faut se donner à fond et de belles choses peuvent se passer".

Cela devra commencer par un bon résultat contre l'ogre anglais Arsenal, qu'il faudra si possible... battre afin de garder des chances de se qualifier en Champions League.