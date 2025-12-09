Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5848

Surprise en début de semaine : Ivan Leko est de retour... "à la maison", comme il le déclare en conférence de presse ce mardi.

Ivan Leko le sait : son départ précipité de La Gantoise ne sera pas bien vu. Mais en conférence de presse, le Croate a justifié son retour à Bruges en ces mots : "Bruges, c'est la maison pour moi. C'était mon premier club en Belgique en tant que joueur", rappelle-t-il dans des propos relayés par la RTBF.

"Je n'ai jamais caché que mon coeur était Blauw & Zwart, même en tant qu'entraîneur de l'Antwerp, du Standard et de Gand. Je comprends que les supporters gantois soient déçus et ça a été difficile pour moi de quitter La Gantoise", affirme Leko. "Mais il faut prendre des décisions. J'espère que les gens comprendront mon choix".

Leko ne révolutionnera rien à Bruges 

Le nouvel entraîneur du FC Bruges était lui-même surpris (comme son capitaine Hans Vanaken) que Nicky Hayen soit licencié. "Je suis un grand fan de Nicky Hayen. Il a fait un excellent travail ici, a été sacré champion après une période compliquée. C'était fantastique", rappelle Lekp. "La saison passée, il a raté le titre mais ce n'était pas de sa faute, l'Union était trop forte". 

En quelques heures, que pourra bien amener Ivan Leko à ses nouveaux joueurs ? "Je ne vais pas tout révolutionner. Cette équipe sait jouer au football et a le potentiel pour faire de grandes choses", estime-t-il. "Il faut se donner à fond et de belles choses peuvent se passer".

Lire aussi… Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?
Cela devra commencer par un bon résultat contre l'ogre anglais Arsenal, qu'il faudra si possible... battre afin de garder des chances de se qualifier en Champions League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Ivan Leko

Plus de news

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

22:20
Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

22:55
Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

22:40
Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

22:00
"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

21:00
Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

16:20
2
Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

21:20
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
1
Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

20:30
Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

19:00
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

20:00
Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

08:00
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20
Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

17:30
2
L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

17:00
La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

18:00
Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
1
Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

16:40
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

09:00
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

14:40
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

13:40
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

12:40
1
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
1
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved