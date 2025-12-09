La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille de Glen De Boeck a tenu à formuler une demande très précise : elle ne souhaite recevoir ni fleurs ni couronnes funéraires. Voici pourquoi.

Glen De Boeck s’est éteint lundi à l’âge de 54 ans, après avoir été plongé dans le coma à la suite d’une hémorragie cérébrale. L’annonce de sa mort a provoqué de nombreuses réactions dans le monde du football.

Des funérailles en cercle intime

La famille de Glen De Boeck indique que toute personne qui le souhaite pourra lui rendre un dernier hommage ce vendredi, entre 18h30 et 19h30. La cérémonie se tiendra dans la chapelle funéraire d’Uitvaarten André Lenchant à Boom.

La cérémonie d’adieu aura lieu en cercle restreint. La famille demande également expressément de ne pas offrir de fleurs ni de couronnes.

Don pour la Warmste Week

À la place, il est possible de faire un don à la Warmste Week. "La lutte contre les maladies invisibles tenait particulièrement à cœur à Glen. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas offrir de fleurs ou de couronnes, mais plutôt d’effectuer un don pour la Warmste Week", peut-on lire.



Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille et aux amis de Glen De Boeck, au nom de toute la rédaction, face à ce décès bien trop prématuré de leur proche.