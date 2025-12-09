Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Prêté avec option d'achat par Bologne, Mihajlo Ilic pourrait déjà quitter le Sporting d'Anderlecht cet hiver. Il n'a joué que 64 minutes en équipe première depuis son arrivée chez les Mauves.

En été, Olivier Renard n'a pas tardé à se mettre au travail du côté du Sporting d'Anderlecht. Avant même la reprise des entraînements, plusieurs recrues avaient déjà été officialisées par le club, dans le but d'assurer la qualification en Coupe d'Europe.

Les Mauves ont cependant été éliminés en barrages de la Conference League, et l'absence de revenus liée à une participation européenne a donc dû être compensée par la vente de deux joueurs importants : Jan-Carlo Simic et Kasper Dolberg, qui ont respectivement rejoint l'Arabie Saoudite et l'Ajax Amsterdam.

Si le départ de l'attaquant danois a été compensé numériquement par les venues de Mihajlo Cvetkovic et Adriano Bertaccini, le départ du défenseur central serbe a été compensé par les arrivées en prêt de deux grands talents : Mihajlo Ilic (Bologne) et Yasin Özcan (Aston Villa).

Mihajlo Ilic déjà proche de la sortie au Sporting d'Anderlecht

Cependant, les deux jeunes arrières centraux n'ont pas voix au chapitre sous les ordres de Besnik Hasi. Le Turc est apparu à deux reprises en tours préliminaires de la Conference League, pendant 64 minutes au total. Exactement le même temps de jeu que Mihajlo Ilic, qui a joué une minute contre La Gantoise lors de la cinquième journée reportée au 23 septembre, et 63 minutes contre Ninove en Coupe de Belgique.

Les deux joueurs n'ont pas convaincu, et lorsque Besnik Hasi a dû réaliser des changements dans sa défense centrale, c'est Killian Sardella qui a été replacé, laissant Yasin Özcan et Mihajlo Ilic sur le banc, voire en tribunes.





Une situation compliquée pour les deux jeunes joueurs, d'autant que selon Het Nieuwsblad, l'arrivée d'un défenseur central expérimenté est bien l'une des priorités d'Olivier Renard pour janvier. Ilic, très peu convaincant face à Ninove, pourrait en faire les frais et déjà quitter le navire.