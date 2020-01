Excellente nouvelle pour Hugo Lloris après sa grave blessure

Les images de la blessure d'Hugo Lloris en octobre dernier avaient fait le tour de la toile. Le portier de Tottenham s'était occasionné une luxation du coude face à Brighton & Hove Albion après une intervention manquée. Opéré en novembre, il devait faire son retour fin janvier ; Lloris a pris un peu d'avance sur son programme puisque le voilà déjà à l'entraînement, révèle Tottenham ce vendredi.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv