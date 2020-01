Liverpool perd Mané, mais l'emporte chez Dendoncker et Wolverhampton

Liverpool semble inarrêtable en Angleterre. Les Reds ont été prendre trois points de plus sur la pelouse de Wolverhampton.

Un but de Jordan Henderson dès la 8e minute mettait Liverpool sur du velours à Wolverhampton, où Leander Dendoncker était aligné en défense. Mauvaise nouvelle, cependant, pour les Reds à la 33e minute : Sadio Mané devait sortir, victime d'une blessure musculaire qui pourrait augurer de quelque temps d'absence.

Au retour des vestiaires, Raul Jimenez égalisait (1-1) et la série incroyable de Liverpool semblait devoir s'arrêter à 13 victoires consécutives en Premier League. Roberto Firmino passera cependajnt par là à la 84e minute, inscrivant son dixième but cette saison toutes compétitions confondues et permettant aux Reds de confirmer une avance de ... 16 points en tête du championnat. Le tout avec un match en moins ...