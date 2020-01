Yannick Carrasco en discussions avancées avec un club de Premier League

Yannick Carrasco (26 ans) évolue en Chine depuis deux saisons déjà et ne cache pas sa volonté de revenir en Europe au plus vite. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid et de l'AS Monaco avait pris son mal en patience après que plusieurs deals soient tombés à l'eau l'été passé. Cet hiver, plusieurs noms ont déjà été cités, notamment le Napoli et Everton.

Cette fois, les choses semblent plus concrètes : d'après les informations de Sky Sports, c'est le club de Crystal Palace qui serait proche d'obtenir le prêt de Carrasco en provenance du Dalian Yifang, récemment renommé Dalian Pro. Seul le (gros) salaire du joueur poserait problème, Palace ne souhaitant pas le prendre en charge intégralement.

"This is Kaveh and his phone - we love Kaveh and his phone!" 📲@SkyKaveh with the latest on Crystal Palace's interest in Belgian winger Yannick Carrasco.



More: https://t.co/1UFyg0xdvd pic.twitter.com/qHZVfCD6N6