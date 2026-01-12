Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Si des contacts ont bien eu lieu, Oumar Diouf ne devrait effectivement pas rejoindre le Standard. Le Matricule 16 privilégie un autre profil et ne serait pas le plus convaincant sur le plan financier aux yeux du RFC Liège.

À Rocourt, un nom est sur toutes les lèvres : Oumar Diouf. Arrivé cet été, l’attaquant sénégalais a rapidement crevé l’écran et totalise déjà huit buts en Challenger Pro League, un bilan qui le place dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat.

Le joueur de 22 ans n’a pas eu besoin de période d’adaptation. Il avait déjà fait forte impression lors des rencontres amicales de pré-saison et, avant même d’avoir officiellement signé son contrat avec le RFC Liège, plusieurs clubs belges s’étaient déjà renseignés sur son profil.

Son début de saison tonitruant n’a fait que confirmer les attentes placées en lui. Si le style diffère, la comparaison avec Adriano Bertaccini n’a pas tardé à émerger du côté des Sang & Marine. Pour rappel, l’attaquant carolo avait rejoint Saint-Trond après seulement six mois de prestations remarquées sous le maillot du Matricule 4.

Oumar Diouf pourrait quitter Liège, mais pas pour le Standard

Un scénario similaire pourrait se dessiner pour Oumar Diouf, suivi depuis plusieurs semaines par diverses écuries de Jupiler Pro League, mais aussi par des clubs étrangers. Saint-Trond et La Gantoise se sont rapidement positionnés, tout comme Qarabag, Ferencváros et d’autres formations.

Plus tard, le Standard de Liège est également entré dans la course et a pris contact avec l’entourage de l’attaquant. Des discussions qui ne devraient toutefois pas aller plus loin, puisque celui qui fait trembler les filets de la rue de la Tonne ne rejoindra pas le "rival" liégeois de la rue de la Centrale.

Plusieurs raisons expliquent cette situation. D’une part, le Standard recherche avant tout un ailier de formation, un profil qui ne correspond pas exactement à celui d’Oumar Diouf, même si ce dernier peut évoluer aussi bien en pointe que sur les deux flancs. D’autre part, les Rouches ne seront pas en mesure de s’aligner sur l’indemnité réclamée par le RFC Liège et proposée par les autres prétendants tout en renforçant leurs postes jugés prioritaires.

La Gantoise en bonne position

Les Sang & Marine réclament en effet une somme légèrement inférieure à 1,5 million d’euros pour libérer leur attaquant. Un montant à la portée de clubs comme Saint-Trond ou La Gantoise, mais plus difficile à assumer pour le Standard, qui pourrait privilégier cet hiver des prêts ou des joueurs libres, contrairement au dernier mercato estival, durant lequel l’ensemble des transferts avaient été définitifs pour un montant total de 9 millions d'euros.

Le Standard pourrait certes investir une telle somme lors de ce mercato hivernal, mais pas pour un joueur ne correspondant pas pleinement au profil recherché. Les supporters du RFC Liège peuvent donc se rassurer : leur nouveau chouchou ne rejoindra pas Sclessin.

Oumar Diouf pourrait toutefois quitter Rocourt dès cet hiver, les intérêts évoqués étant bien réels. La Gantoise, notamment, semble actuellement la mieux positionnée et pourrait en faire le remplaçant de Dante Vanzeir, prêté au Cercle de Bruges.

Mais dans un mercato, les retournements de situation sont fréquents et ce dossier est encore loin d’être bouclé. De son côté, le Standard devrait se tourner vers un véritable ailier et continuer à faire confiance aux attaquants déjà présents dans un noyau qui a vu le jeune Yann Gboua faire son retour cet hiver.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard
Oumar Diouf

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

20:00
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

19:00
Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

18:20
1
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

18:00
"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

17:30
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00
Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

13:30
L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

13:00
Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

12:40
Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

12:20
Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

11:40
Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

12:00
Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

11:20
Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

11:00
"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

10:30
Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

10:00
"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

07:00
"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

09:30
Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

09:00
Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

08:30
Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

08:00
"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

07:40
"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

07:21
L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

22:00
Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

23:00
1
"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

22:26
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved