Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Si des contacts ont bien eu lieu, Oumar Diouf ne devrait effectivement pas rejoindre le Standard. Le Matricule 16 privilégie un autre profil et ne serait pas le plus convaincant sur le plan financier aux yeux du RFC Liège.

À Rocourt, un nom est sur toutes les lèvres : Oumar Diouf. Arrivé cet été, l’attaquant sénégalais a rapidement crevé l’écran et totalise déjà huit buts en Challenger Pro League, un bilan qui le place dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat.

Le joueur de 22 ans n’a pas eu besoin de période d’adaptation. Il avait déjà fait forte impression lors des rencontres amicales de pré-saison et, avant même d’avoir officiellement signé son contrat avec le RFC Liège, plusieurs clubs belges s’étaient déjà renseignés sur son profil.

Son début de saison tonitruant n’a fait que confirmer les attentes placées en lui. Si le style diffère, la comparaison avec Adriano Bertaccini n’a pas tardé à émerger du côté des Sang & Marine. Pour rappel, l’attaquant carolo avait rejoint Saint-Trond après seulement six mois de prestations remarquées sous le maillot du Matricule 4.

Oumar Diouf pourrait quitter Liège, mais pas pour le Standard

Un scénario similaire pourrait se dessiner pour Oumar Diouf, suivi depuis plusieurs semaines par diverses écuries de Jupiler Pro League, mais aussi par des clubs étrangers. Saint-Trond et La Gantoise se sont rapidement positionnés, tout comme Qarabag, Ferencváros et d’autres formations.

Plus tard, le Standard de Liège est également entré dans la course et a pris contact avec l’entourage de l’attaquant. Des discussions qui ne devraient toutefois pas aller plus loin, puisque celui qui fait trembler les filets de la rue de la Tonne ne rejoindra pas le "rival" liégeois de la rue de la Centrale.





Plusieurs raisons expliquent cette situation. D’une part, le Standard recherche avant tout un ailier de formation, un profil qui ne correspond pas exactement à celui d’Oumar Diouf, même si ce dernier peut évoluer aussi bien en pointe que sur les deux flancs. D’autre part, les Rouches ne seront pas en mesure de s’aligner sur l’indemnité réclamée par le RFC Liège et proposée par les autres prétendants tout en renforçant leurs postes jugés prioritaires.

La Gantoise en bonne position

Les Sang & Marine réclament en effet une somme légèrement inférieure à 1,5 million d’euros pour libérer leur attaquant. Un montant à la portée de clubs comme Saint-Trond ou La Gantoise, mais plus difficile à assumer pour le Standard, qui pourrait privilégier cet hiver des prêts ou des joueurs libres, contrairement au dernier mercato estival, durant lequel l’ensemble des transferts avaient été définitifs pour un montant total de 9 millions d'euros.

Le Standard pourrait certes investir une telle somme lors de ce mercato hivernal, mais pas pour un joueur ne correspondant pas pleinement au profil recherché. Les supporters du RFC Liège peuvent donc se rassurer : leur nouveau chouchou ne rejoindra pas Sclessin.

Oumar Diouf pourrait toutefois quitter Rocourt dès cet hiver, les intérêts évoqués étant bien réels. La Gantoise, notamment, semble actuellement la mieux positionnée et pourrait en faire le remplaçant de Dante Vanzeir, prêté au Cercle de Bruges.

Mais dans un mercato, les retournements de situation sont fréquents et ce dossier est encore loin d’être bouclé. De son côté, le Standard devrait se tourner vers un véritable ailier et continuer à faire confiance aux attaquants déjà présents dans un noyau qui a vu le jeune Yann Gboua faire son retour cet hiver.