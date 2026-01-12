Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

Kaye Furo a quitté le Club de Bruges pour s'engager jusqu'en juin 2031 avec Brentford. Le jeune produit de la formation blauw en zwart s'est déjà exprimé une première fois sur les canaux numériques de son nouveau club. Et une chose est claire : il affiche une ambition assumée.

Brentford a confirmé dimanche soir le transfert définitif de Kaye Furo vers le club anglais. L’attaquant de 18 ans a signé un contrat de cinq ans et demi.

Le club londonien entend faire de lui un joueur important dans sa stratégie de développement à long terme. Les dirigeants croient fortement en son potentiel et lui ont d’ailleurs offert une large visibilité sur le site officiel et les réseaux sociaux du club.

Kaye Furo a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "C’est un rêve qui devient réalité. C’est le club idéal pour moi, en raison de l’énergie qu’il dégage et de l’accueil que j’ai reçu dès mon arrivée."

Formé au Club de Bruges et à l’Antwerp, avant de rejoindre Brentford

"Je veux un jour faire partie des meilleurs attaquants. Pour l’instant, l’objectif est de progresser et de me développer en tant que numéro neuf. Mes points forts ? Je dirais la vitesse et la puissance", a-t-il confié, affichant clairement ses ambitions lors de sa première interview.

Kaye Furo a débuté sa formation à l'Antwerp avant de rejoindre l’académie du Club de Bruges en 2017. À seulement quinze ans, il avait signé son premier contrat professionnel. Il s’est ensuite imposé comme un élément important de Club NXT et a également porté le maillot des équipes nationales belges de jeunes.