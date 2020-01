Une légende de Séville va rejoindre l'Arabie Saoudite en juin

Il sera en fin de contrat avec les Sévillans en juin.

C'est une page qui se tourne du côté du FC Séville. L'Argentin Ever Banega quittera Séville à la fin de saison pour rejoindre Al Shabab, pensionnaire de D1 en Arabie Saoudite.

Ever Banega aura marqué l'histoire du club andalous, où il aura effectué deux passages durant sa carrière (entre 2014 et 2016 et entre 2017 et 2020). En cinq années avec Séville, le milieu offensif de 32 ans à déjà pris part à 238 rencontres pour 27 buts et 33 passes décisives. Cette année, il a déjà distillé sept passes décisives et marqué deux buts.

Il fut aussi l'un des artisans des deux Europa League remportées en 2015 et 2016. Il pourrait offrir un dernier cadeau d'adieu à ses supporters en remportant un troisième fois cette Europa League cette année.

Il s'agit d'un transfert libre car le joueur est en fin de contrat cet été. Séville ne recevra donc aucune indemnité de transfert.