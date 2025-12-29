Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

Ces dernières années, La Gantoise a souvent fait son marché en Scandinavie. Et cela pourrait bien se poursuivre cet hiver.

Ces dernières semaines, La Gantoise a déploré plusieurs défections en défense centrale. Ivan Leko et Rik De Mil ont ainsi dû bricoler, lançant notamment Matties Volckaert, qui évoluait avec la réserve, dans le grand bain.

Les blessés reviennent, mais les Buffalos songent tout de même à renforcer leur arrière-garde durant le mercato. La direction lorgne ainsi sur le marché suédois.

Mjällby, un champion aux joueurs convoités

Selon le média local Tipsbladet, Gand en pince pour Abdullah Iqbal, un international pakistanais qui a crevé l'écran ces derniers mois. Né et formé au Danemark, Iqbal a rejoint le club de Mjällby il y a un an et demi, pour un peu plus de 200 000 euros. Un choix déterminant pour la suite de sa carrière.

Mjällby est en effet rentré dans l'histoire en remportant le championnat suédois avec plus de points que quiconque auparavant, ne concédant qu'une seule défaite sur toute la saison. Un véritable coup de projecteur pour les joueurs, y compris pour Iqbal, décrit comme un véritable guerrier en défense.



Le joueur est aujourd'hui estimé à deux millions d'euros par Transfermarkt, soit près de dix fois son prix d'achat. Avec un contrat jusqu'en décembre 2028, La Gantoise devra y mettre le prix, d'autant que les Hongrois de Ferencvaros sont aussi sur le coup.