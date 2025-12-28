"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur
Photo: © photonews

Ngal'ayel Mukau joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec la République Démocratique du Congo. Il avait pourtant commencé à représenter la Belgique chez les U18.

Révélation du championnat sous Besnik Hasi lors de la saison 2023/2024, Ngal'ayel Mukau a confirmé à Lille, avec notamment des prestations cinq étoiles sur la scène européenne. Aujourd'hui valorisé à 12 millions par Transfermarkt, il aurait pu être un espoir du football belge. Mais du haut de ses 21 ans, c'est bien le Congo qu'il a choisi.

La Belgique n'a pas été assez vive : "Quand j'étais déjà en équipe première à Malines et que je regardais la sélection des U21, je voyais tous les joueurs à mon poste qui évoluaient encore en réserve. Je trouvais ça bizarre de ne pas y être. Et quand je suis devenu titulaire, je m'attendais vraiment à être sélectionné. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo", explique le milieu de terrain à l'influenceur Junior Vertongen.

Adulé au Congo

Après avoir représenté la Belgique en U18 et le Congo chez les U20, Mukau a définitivement opté pour les Léopards. Comme souvent lorsqu'un binational hésite entre la Belgique et la RDC, Noah Sadiki n'est pas bien loin : "J'avais déjà joué en espoirs, mais je n'avais pas encore pris ma décision. En réserve, j'ai joué avec Noah Sadiki, et il a fini par me convaincre de choisir le Congo après avoir fait son choix.

"Peu de temps après, j'ai reçu un appel du sélectionneur national qui me demandait si j'étais prêt. Je ne voulais plus attendre la Belgique", poursuit le joueur du LOSC, qui ne regrette absolument pas sa décision.


L'accueil des supporters l'a conforté dans son choix : "La première fois que j'y suis allé, c'était complètement fou. Je n'avais même pas encore quitté l'aéroport que j'étais déjà acclamé par la foule. J'ai vu toutes ces photos et ces maillots à mon effigie. C'est là que je me suis dit : je suis au bon endroit. Si tu gagnes là-bas, tu es roi aux yeux des supporters".

République Démocratique du Congo
Belgique

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
