Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Cela fera bientôt huit ans que Marc Coucke a racheté Anderlecht. Il y est passé par toutes les émotions mais ne regrette pas son choix.

Le 28 mars 2018, Marc Coucke entrait dans une nouvelle aire. Après quatre ans à la tête du KVO Ostende, l'homme d'affaires a vu les choses en grand en reprenant le Sporting d'Anderlecht. La tâche ne s'annonçait pas simple après l'ère Vanden Stock parsemée de titres.

De fait, l'héritage s'est avéré lourd à porter, tant sur le terrain qu'en dehors. L'instabilité a longtemps régné à tous les étages, avec un process changeant au gré des évolutions de l'organigramme.

La direction veut garder le cap

Invité sur le studio de VTM, Marc Coucke s'est exprimé sur ses aventures mouvementées en Mauve et Blanc. Après avoir expliqué qu'il était cette fois certain d'avoir trouvé la bonne formule pour le club, Coucke s'est vu demandé s'il avait un jour regretté son investissement en repensant à toutes ces péripéties.

Sa réponse a fusé : "Non. Je suis impliqué dans de nombreux projets, et tout ne porte pas ses fruits immédiatement. C'est le propre de l'entrepreneuriat. J'ai cependant manqué de chance, car l'une des entreprises qui a le plus souffert – Anderlecht – était paradoxalement celle qui bénéficiait de la plus grande visibilité".



"Mais tout ce qu'on entreprend ne se transforme pas en or. Il faut du talent, de la chance et les bonnes personnes. Nous n'avions pas encore trouvé cette combinaison. Je suis toutefois convaincu que la situation s'est améliorée depuis", conclut-il.