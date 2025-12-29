Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plus que dix journées avant la fin de la phase régulière de la D1A. Hein Vanhaezebrouck voit encore du changement dans le top 6 d'ici là.

La saison dernière, les six équipes dans le top 6 au soir de la 20e journée ont conservé leur place pour disputer les Champions' Playoffs. L'écart sur le septième (Charleroi) était de trois points. L'Union Saint-Gilloise n'était que cinquième, à neuf points de Genk.

Cette saison, quatre points séparent le Standard (sixième) de Zulte Waregem (douzième). La lutte sera donc âpre jusqu'au bout. Hein Vanhaezebrouck s'est livré au jeu des pronostics pour Het Nieuwsblad. Il voit deux équipes quitter le top 6.

Vanhaezebrouck ne croit pas en ce Standard 

 "Je vois Malines et le Standard, qui surperforment tous les deux, chuter du top six : cela ne durera pas", dit-il dans Het Nieuwsblad. "Malines a encore un programme chargé à venir et le Standard évolue au-dessus de son niveau et manque d'un bon attaquant, ce qui s'est confirmé vendredi : il semble préférer être boxeur plutôt que footballeur", poursuit l'ancien entraîneur.

Au-delà de la balle perdue pour Timothé Nkada, reste encore à déterminer les deux équipes qui profiteraient de cette baisse de régime des Rouches et du KV. Vanhaezebrouck a son avis sur la question.


"Genk mérite d'y figurer grâce à ses qualités. En outre, je vois encore l'Antwerp se rapprocher, aidé par le soutien de Tribune 2, bien que Gand ne soit certainement pas non plus hors-course. Ce sera désormais à Rik De Mil de poursuivre sur cette lancée". Le sprint final est lancé, certains semblent avoir plus le vent dans le dos que d'autres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Hein Vanhaezebrouck

Plus de news

Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

07:40
Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

07:40
La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

07:00
Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

06:30
Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

22:30
La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

23:00
Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

22:00
"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

20:40
La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

21:00
"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

21:40
2
Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

21:20
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

14:40
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

19:00
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

18:00
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches Analyse

Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches

12:40
Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

17:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

16:30
De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

17:30
Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

16:00
La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

16:30
Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

15:30
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

15:00
Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

14:20
On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

13:30
Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

14:00
"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

13:00
Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

12:20
Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

12:00
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

28/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved