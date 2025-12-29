Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

Plus que dix journées avant la fin de la phase régulière de la D1A. Hein Vanhaezebrouck voit encore du changement dans le top 6 d'ici là.

La saison dernière, les six équipes dans le top 6 au soir de la 20e journée ont conservé leur place pour disputer les Champions' Playoffs. L'écart sur le septième (Charleroi) était de trois points. L'Union Saint-Gilloise n'était que cinquième, à neuf points de Genk.

Cette saison, quatre points séparent le Standard (sixième) de Zulte Waregem (douzième). La lutte sera donc âpre jusqu'au bout. Hein Vanhaezebrouck s'est livré au jeu des pronostics pour Het Nieuwsblad. Il voit deux équipes quitter le top 6.

Vanhaezebrouck ne croit pas en ce Standard

"Je vois Malines et le Standard, qui surperforment tous les deux, chuter du top six : cela ne durera pas", dit-il dans Het Nieuwsblad. "Malines a encore un programme chargé à venir et le Standard évolue au-dessus de son niveau et manque d'un bon attaquant, ce qui s'est confirmé vendredi : il semble préférer être boxeur plutôt que footballeur", poursuit l'ancien entraîneur.

Au-delà de la balle perdue pour Timothé Nkada, reste encore à déterminer les deux équipes qui profiteraient de cette baisse de régime des Rouches et du KV. Vanhaezebrouck a son avis sur la question.



"Genk mérite d'y figurer grâce à ses qualités. En outre, je vois encore l'Antwerp se rapprocher, aidé par le soutien de Tribune 2, bien que Gand ne soit certainement pas non plus hors-course. Ce sera désormais à Rik De Mil de poursuivre sur cette lancée". Le sprint final est lancé, certains semblent avoir plus le vent dans le dos que d'autres.