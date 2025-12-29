Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

Ngal'ayel Mukau s'éclate avec Lille. Le jeune milieu de terrain était pourtant tout proche de signer au Club de Bruges.

C'est lors de la saison 2023/2024 que Ngal'ayel Mukau a crevé l'écran avec Malines. Le milieu de terrain s'est révélé sous les ordres de Besnik Hasi. Véritable aspirateur à ballons de l'entrejeu, il aurait emmené l'équipe en Champions' Playoffs sans cette défaite dans le temps additionnel à Louvain lors de la dernière journée.

Le Club de Bruges a alors tout fait pour le recruter. Le jeune Anversois se prépérait à déménager en Venise du Nord : "Mais l'accord entre les clubs n'a pas été respecté. C'est dommage, et j'étais prêt à franchir un cap. Mais le mercato était encore long ; j'avais le temps", explique-t-il à l'influenceur Junior Vertongen.

C'est Lille qui en a profité : "Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans le vestiaire avec tous les grands noms, et il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer. Je jouais soudainement dans la même équipe qu'Ethan Mbappé, le frère cadet de Kylian. C'était étrange".

Mukau voit grand

Dans l'ombre de Kylian, Ethan lui a fait forte impression : "C'est un très bon joueur lui aussi ; il place le ballon où il veut avec son pied gauche. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Est-ce que Kylian me connaît maintenant ? Je ne sais pas (rires). Même si Ethan lui envoie régulièrement des vidéos où l'on me voit. Oui, en fait, c'est possible".



Ses prestations de choix lui ont valu une place dans l'entrejeu du Congo (au détriment de la Belgique). En club, il pourrait également passer un cap. Le rêve ultime de Mukau reste le Real Madrid. "Mais à court terme, je m'intéresse davantage à la Bundesliga et à la Premier League".