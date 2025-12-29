"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

En 2015, Mathieu Dossevi rejoignait le Standard dans la dernière ligne droite du mercato d'été. Un transfert qui, comme souvent, est le fruit d'un concours de circonstance, comme l'explique sa femme Sarah.

Être la femme d'un joueur de foot n'est pas toujours de tout repos. Sarah Dossevi est bien placée pour le savoir. L'épouse de Mathieu Dossevi se souviendra toujours de cette soirée où son mari a quitté l'Olympiakos pour le Standard en 2015. Elle la raconte sur le plateau de RMC.

"C'était le dernier jour du mercato, à 23h. Pour moi, c'était clair, on allait rester en Grèce. J'étais enceinte, j'avais la belle vie. Et puis, il m'appelle et me dit que le coach a changé, qu'il va ramener ses propres joueurs", se souvient-elle.

Un choix à faire dans la minute, ou presque

Pour Mathieu Dossevi, la situation est claire : "Soit on reste en Grèce avec la belle vie, je continue à être payé mais je ne joue plus. Soit on part en Belgique, le coach veut vraiment de moi, il m'a déjà appelé personnellement". Sa femme lui répond sans hésiter : "Ecoute, tant pis, on va partir en Belgique". Il ne fallait pas traîner : "Mais j'ai quand même apprécié qu'il m'ait demandé et pas mise devant le fait accompli".

L'appel de Yannick Ferrera a fait la différence, mais le déménagement ne se fait pas sans encombre : "Il y a une agence de démenagement hyper pro qui est venue. Un des mecs vient me voir et me demande s'il peut avoir une des chaussures de Mathieu en souvenir. J'allais dire oui, on avait énormément de paires de chaussures, mais Mathieu dit non, ce sont ses souvenirs, il y est attaché".





Une situation anodine qui débouche sur une mauvaise surprise à Liège : "Tout était réglé. J'étais en encore en Grèce, Mathieu déjà en Belgique, il avait signé le contrat de déménagement sans regarder. Quand il déballe tout, il me demande où sont les cartons avec les chaussures". Mathieu Dossevi est ainsi arrivé au Standard sans ses chaussures. Heureusement, la magie a quand même opéré.