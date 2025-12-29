La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

La RAAL se cherchait un nouveau directeur sportif suite au départ de David Verwilghen à Anderlecht. Les Loups ont identifié son successeur.

Avec ses trois montées en quatre ans, le projet de la RAAL a inévitablement suscité les convoitises. David Verwilghen, l'un de ses architectes en sa qualité de directeur sportif, était par exemple convoité depuis de longs mois. Après avoir poliment décliné la proposition du Standard, il a fini par accepter celle d'Anderlecht.

Un nouveau directeur sportif était donc attendu à l'Easi Arena. Moins de trois semaines plus tard, le successeur de Verwilghen n'a pas encore été officialisé mais semble bien décidé. La Dernière Heure annonce que Jonathan Kindermans reprendra le flambeau, une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Un savoir-faire déjà démontré

Le fils de Jean Kindermans s'est illustré en faisant du bon boulot au Lierse, où il a réussi à attirer quelques profils prometteurs malgré des moyens plus que limités. A l'échelle de la D1A, la RAAL doit elle aussi faire preuve d'inventivité sur le marché des transferts, avec une visibilité tout de même plus importante.

Le flair de Kindermans sera donc bien utile pour continuer tout le travail de prospection mené par David Verwilghen et son équipe. Comme son prédécesseur dans la Région du Centre, Jonathan Kindermans est un directeur sportif assez jeune : 31 ans et une carrière de joueur stopée en 2020 (déjà au Lierse).


Formé à Anderlecht jusqu'à ses 21 ans sous la houlette de son formateur de paternel, l'ancien milieu de terrain avait également évolué à Telstar, Waalwijk, Louvain, Malines, à l'Union Saint-Gilloise et au RWDM, avant cette fin de carrière au Lierse. Sa carrière de directeur sportif continue maintenant à prendre son envol.

