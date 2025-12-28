Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

La dernière journée de Pro League de 2025 a encore été mouvementée pour l'arbitrage. Des buts annulés aux penalties en passant par les cartes rouges, l'appel à plus de clarté et de cohérence se fait entendre plus fort que jamais.

Que ce soit le penalty non sifflé pour Genk contre le Club de Bruges ou le but bizarrement refusé à la RAAL pour une faute de main de Joël Ito contre Louvain, les derniers matchs de l'année ont donné du grain à moudre aux polémiques arbitrales.

Interrogé sur le sujet, l'ancien sélectionneur des Diablotins Jacky Mathijssen a un conseil, en particulier pour le VAR : "Arrêtez d'évaluer les phases sur la base d'images fortement ralenties ou arrêtées", propose-t-il dans Het Belang van Limburg. "Cela donne une image déformée de la réalité. Le VAR ne devrait déranger un arbitre que s'il est certain à 100% qu'il s'est trompé ou qu'il n'a pas vu quelque chose".

Optimiser les automatismes, également chez les arbitres ?

Le VAR n'est pas censé intervenir dans les zones grises, seulement pour les erreurs manifestes. Mais on constate encore un manque de cohérence : "À cet égard, des équipes d'arbitres fixes pourraient également être une amélioration. Associez chaque arbitre à un VAR fixe et évaluez-les en équipe".

"Ils dépendraient alors les uns des autres et la volonté de faire ses preuves depuis Tubize serait limitée. S'ils font une erreur, ils se tromperaient au moins ensemble. Car actuellement, nous ne savons plus qui fait quoi de travers", poursuit Mathijssen.



L'actuel directeur du centre de formation du Wydad Casablanca veut voir une remise en question : "Il est de toute façon temps que l'arbitrage belge, en tant que collectif, se regarde dans le miroir et fasse son mea culpa. Cela doit s'améliorer".