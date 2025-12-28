36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

Le nom de Ralf Seuntjens vous évoque-t-il quelque chose ? Le garçon est pourtant meilleur buteur de D1B.

La saison dernière, Tjaronn Chery était arrivé sur la pointe des pieds à l'Antwerp. Du haut de ses 36 ans, il avait surpris le championnat, avec une saison à 18 buts et 9 assists. Ces dernières semaines, c'est un autre vétéran du football néerlandais qui crève l'écran chez nous, un échelon plus bas.

Cet été, Ralf Seuntjens a rejoint Lommel en provenance de De Graafschap. Sa deuxième expérience hors des Pays-Bas après un séjour dans le championnat japonais de 2022 à 2024.

Ses premiers pas dans le Limbourg n'ont pas franchement marqué les esprits : 4 buts lors des 13 premiers matchs de D1B. Pas de quoi le faire sortir de la mêlée. Lors du mois d'octobre, il a même commencé trois des quatre matchs sur le banc.

Le déclic

Mais depuis, le feu d'artifice est permanent : Seuntjens a marqué lors des cinq derniers matchs, il reste même sur deux doublés contre l'Olympic Charleroi et le Lierse. Son total a ainsi grimpé à 11 réalisations, le voici meilleur buteur du championnat.



"La tournure que prennent les choses est incroyable. Je m'étonne moi-même parfois. D'un autre côté, j'ai toujours marqué partout, il n'y avait pas de raison de s'arrêter", rigole-t-il dans une interview accordée au média néerlandais De Gelderlander.