On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

Ivan Leko a vécu une année 2025 mouvementée, mais l'a terminée en beauté. Même s'il n'a rien perdu de sa nervosité le long de la ligne de touche.

Battu par Arsenal pour son grand retour sur le banc du Club de Bruges, Ivan Leko n'a pas manqué ses débuts en championnat, avec un 9 sur 9 contre Dender, La Gantoise et Genk,voyant son équipe marquer pas moins de 12 buts lors de ces trois derniers matchs.

L'entraîneur croate a vécu une année plutôt mouvementée. Il a commencé l'année sur le banc du Standard dans l'incertitude la plus totale. Snobé par Marc Wilmots, il a rebondi à La Gantoise, elle aussi en pleine reconstruction, avant cet appel inattendu du Club de Bruges.

Pour la dernière semaine de l'année, Leko avait deux matchs assez spéciaux au programme. Contre La Gantoise, la nervosité était de mise face à ses anciens joueurs, tandis que le déplacement à Genk était marqué par les retrouvailles précoces avec Nicky Hayen.

Un coach sanguin, dans tous les sens du terme

Deux chocs où le suspense est resté jusqu'à la dernière minute. Le contexte émotionnel a contribué à une certaine tension communicative. Après être retourné sur son banc, Ivan Leko est d'ailleurs revenu le long de la ligne de touche avec une lèvre ensanglantée.



Selon Het Laatste Nieuws, la mésaventure est survenue après que Leko se soit emporté lorsque les Limbourgeois ont réduit l'écart dans la foulée du 0-2 du Romeo Vermant. Un relâchement des siens qu'il n'a pas supporté. Comme au Standard et à La Gantoise ses joueurs vont devoir apprendre à composer avec son tempérament.