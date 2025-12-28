La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

Plusieurs joueurs étaient bloqués à quatre cartes jaunes et donc menacés de suspension. Parmi eux, plusieurs Anderlechtois.

C'est assez rare pour être souligné : aucun joueur n'était en congé un jour avant tout le monde grâce à une suspension tombant le dernier match avant la trêve. En revanche, ils étaient nombreux à devoir se méfier suite à leurs quatre cartes jaunes cette saison.

Le match entre Anderlecht et Charleroi en était un bel exemple. Dans le camp des Zèbres, Etienne Camara était sous la menace d'une suspension depuis des semaines et a pris son cinquième carton, il loupera ainsi le choc wallon contre le Standard.

Même topo pour Lucas Hey côté anderlechtois : le Danois en était à quatre cartes jaunes depuis le début du mois de novembre, il a été averti en première mi-temps, juste après la réduction du score de Thorgan Hazard.

Hasi va devoir s'adapter

Il manquera donc lui aussi le match marquant la reprise du championnat, à savoir contre La Gantoise. Cela ne vaut pas pour le premier match après la trêve en coupe face à...La Gantoise. Un casse-tête pour Besnik Hasi, car d'ici-là, Marco Kana pourrait ne pas encore être totalement rétabli.



Lucas Hey n'était pas le seul Anderlechtois sous le menace d'une suspension : César Huerta, Enric Llansana et Nathan De Cat en sont toujours à quatre cartes jaunes.