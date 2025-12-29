Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

Westerlo misait gros sur Antonio Cordero. Mais le jeune Espagnol n'a jamais su s'imposer en Campine.

Un véritable "rompepizarra» : un joueur qui, par un seul mouvement, peut faire s'effondrer le plan tactique de l'adversaire. C'est avec ce terme que Westerlo a accueilli Antonio Cordero cet été. Un an auparavant, les Campinois avaient réussi à obtenir le jeune Luka Vuskovic en prêt de la part de Tottenham, alors que les Spurs venaient juste de le recruter à l'Hajduk Split pour 11 millions. Bien qu'il ne soit pas défenseur central mais ailier gauche, Cordero (18 ans) devait être du même acabit.

Au début de l'été, Newcastle avait réussi à le recruter alors que toute l'Europe poussait pour lui. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont notamment tenté de l'attirer, d'abord pour l'intégrer avec l'équipe réserve, en vain.

Les Magpies ont finalement remporté la mise, pour l'envoyer s'aguerir en prêt à Westerlo jusqu'en fin de saison. Mais l'international U19 espagnol ne restera pas jusqu'au bout de son contrat en Campine. Il faut dire que son passage au Kuipje tourne au camouflet.

Pas dans les plans d'Issame Charaï

Cordero n'a pas été titularisé la moindre fois cette saison, pas même en Coupe de Belgique. En championnat, il n'a pas accumulé l'équivalent de 90 minutes en six mois de Pro League. Newcastle lui a donc cherché une porte de sortie anticipée.

Pour se refaire une santé, le garçon va retrouver l'air du pays. Fabrizio Romano confirme que Cadix s'est mis d'accord avec les Magpies pour le reprendre en prêt. Actuel sixième de deuxième division espagnole, Cadix peut encore rêver des barrages pour revenir en Liga.



