Déjà plus de deux mois à l'infirmerie : la date de retour de Zeno Debast se précise

Zeno Debast commence à trouver le temps long à l'infirmerie. Mais son retour à la compétition semble proche.

Depuis la mi-octobre, Zeno Debast est sur la touche en raison d'une blessure au genou. Il a ainsi manqué le dernier rassemblement des Diables Rouges et les huit derniers matchs de championnat portugais, lors desquels le Sporting Portugal a réalisé un joli 22 sur 24.

Il n'avait plus été absent si longtemps depuis une blessure au pied avec Anderlecht en tout début de carrière, lors de la saison 2021/2022. Mais il s'apprête à faire son retour.

Un début d'année synonyme de reprise progressive

Le quotidien portugais Record avance que le Sporting attend Debast pour le final four de la Coupe de la Ligue à partir du 6 janvier, tout comme le milieu de terrain Daniel Bragança, lui aussi touché physiquement.

Avant cela, l'équipe sera déjà sur le pont en championnat le 2 janvier à Gil Vicente, mais la rencontre devrait encore être un poil trop tôt pour Debast.



L'ancien Anderlechtois devrait donc faire son retour dans la foulée, avec la ferme intention de décrocher son troisième trophée en carrière après le championnat portugais et la Coupe du Portugal.