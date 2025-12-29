Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Cordero - Ngonge

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cordero - Ngonge

Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

Cyril Ngonge a perdu sa place de titulaire au Torino. Un départ pourrait être envisagé dès cet hiver. (Lire la suite)

Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

Westerlo misait gros sur Antonio Cordero. Mais le jeune Espagnol n'a jamais su s'imposer en Campine. (Lire la suite)