Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

Hugo Cuypers reste sur une saison à 19 buts en MLS. Mais les portes des Diables Rouges restent fermées.

Meilleur buteur du championnat belge lors de la saison 2022/2023 (27 réalisations), parmi les meilleurs attaquants de MLS depuis plusieurs mois, Hugo Cuypers n'a pas encore été récompensé d'une première sélection chez les Diables.

"Est-ce que je mérite les Diables Rouges ? Oui, mais peut-être pas plus que d'autres", répond-il honnêtement sur la chaîne YouTube de Paul-José Mpoku. Plus appelé en sélection depuis les U19, Cuypers a tout de même déjà reçu un appel du prédécesseur de Rudi Garcia, lorsqu'il évoluait encore à La Gantoise.

"Domenico Tedesco m'a appelé en septembre 2024 pour dire que je faisais partie des quatre attaquants pour le rassemblement avec Lukaku, Batshuayi et Openda. Mais il n'allait en prendre que trois. La sélection sort trois jours plus tard et je ne suis pas dedans", explique-t-il.

Les Diables, toujours un objectif

"Certains me trouveront peut-être prétentieux, mais je ne voulais pas être celui qu'on appelle juste une fois. Si je suis appelé, peut-être que je ne fais pas le même choix de carrière derrière. En tout cas, j'aurais voulu une certaine forme de continuité en sélection", poursuit Cuypers.


Il savait ce qu'il faisait en signant en MLS : "Je pense évidemment aux Diables en signant à Chicago. L'exemple de Christian Benteke (meilleur buteur de MLS mais pas appelé chez les Diables) en est la preuve : la MLS n'est pas jugée de l'extérieur comme suffisamment compétitive. Je savais que je risquais de ne pas être appelé dans les mois à venir".

Belgique

