Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

Photo: © photonews

La RAAL a décidé de remplacer la jeunesse par la jeunesse : David Verwilghen parti, c'est Jonathan Kindermans qui le remplace en tant que directeur sportif. Un choix encore teinté de Mauve & Blanc, même de loin, mais aussi un choix cohérent.

Les connexions entre l'Easi Arena et le Lotto Park sont décidément de plus en plus nombreuses, et certains diraient même que l'organigramme de la RAAL a une teinte plus Mauve que celui du RSC Anderlecht cette saison. Ainsi, après Nicolas Frutos, Enzo Scifo, Silvio Proto (revenu au bercail depuis) et Anthony Vanden Borre, voilà que La Louvière opte pour Jonathan Kindermans au poste de directeur sportif.

Formé à Anderlecht où il a joué jusqu'en U19, Kindermans n'a pas eu la carrière de joueur espérée et s'est rapidement reconverti. Mais c'est bien sûr sa filiation qui le lie irrémédiablement au Sporting : Jean Kindermans, son père, est un monstre sacré de Neerpede... et l'un des derniers départs en date à avoir brisé le coeur des supporters. 

Jonathan et Yannick Kindermans, au nom du père 

Après une carrière correcte mais brève (une cinquantaine de matchs aux Pays-Bas, une vingtaine en D1B), Jonathan Kindermans a décidé de mettre un terme à sa carrière à 26 ans à peine, en 2020. Et c'est au sein de son dernier club, le Lierse, qu'il entame sa reconversion en 2024, devenant l'un des plus jeunes directeurs sportifs de l'histoire de notre football.

Un rôle fort différent de celui de son père à Anderlecht et à l'Antwerp, mais la famille Kindermans a le football dans le sang. L'aîné de Jonathan, Yannick, est devenu cette année entraîneur adjoint du RSCA Futures. Jonathan approuve et déclarait en novembre dernier qu'il aimerait beaucoup travailler avec Yannick ; qui sait, peut-être verra-t-on un jour deux Kindermans à l'Easi Arena. 

Lire aussi… La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

Quel bilan au Lierse ? 

Mais que peut-on retenir de la première expérience de Jonathan Kindermans, qui n'a toujours que 31 ans, en tant que directeur sportif ? On peut diviser le bilan en deux parties : la première concerne le sportif, et les résultats n'ont pas forcément été au rendez-vous. 

La saison passée, le Lierse a en effet manqué le top 6 et les barrages pour la montée - qui n'étaient pas un objectif déclaré, affirmait Kindermans en janvier 2025 - et cette saison, les Pallieters se traînent à une modeste 10e place. Reste que ces résultats ne dépendent pas toujours du seul directeur sportif et que sur l'autre plan, celui du développement de talents, Kindermans a eu le nez fin. 

C'est en effet à lui que l'on doit l'explosion de Luc Marijnissen, vendu 300.000 euros l'été dernier à Dender, et surtout Maxim Kireev, crack (et ancien de Neerpede !) vendu 750.000 euros à Malines. Plus d'un million d'euros de ventes, pour un club comme le Lierse, c'est une réussite. D'autres pourraient suivre, comme Dirk Asare et Kiany Vroman. Souvent de jeunes joueurs, un intérêt qu'il partage avec son père et son frère - et un aspect que la RAAL aimerait développer à l'avenir. 

L'affaire Mauro Lenaerts 

C'est d'ailleurs le dossier d'un jeune joueur qui a amené le divorce entre Kindermans et le Lierse tout récemment. Mauro Lenaerts (17 ans), formé chez les Pallieters, a signé cet hiver au KV Malines, forçant son départ après moins de 10 matchs en pro et surtout une belle performance en Coupe contre les Sang & Or.

La nouvelle a fuité dans les médias, et le Lierse s'est retrouvé dos au mur, Lenaerts refusant de prolonger. Ce 1er janvier, le grand talent made in Lierre sera officiellement un joueur de Malines : une réussite sportive pour Kindermans, oui... mais cela lui aura coûté son poste. Selon la Gazet van Antwerpen, c'est en effet ce départ qui a amené le Lierse à se séparer de son directeur sportif. 

Tout bénéfice pour la RAAL, qui n'a donc eu qu'à se baisser pour ramasser un jeune loup aux dents longues, aux résultats prometteurs et au profil collant clairement à son projet. Pas question, après avoir pu compter sur le travail moderne et orienté data de David Verwilghen, de revenir à un directeur sportif old school : La Louvière fait encore plus fort et sera désormais (en partie) géré par un ket de 31 ans. Qui sera attendu au tournant pour son premier mercato en D1A...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

