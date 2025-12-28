La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

Felice Mazzù a retrouvé du boulot à Louvain il y a un peu moins de deux mois, mais il n'en reste pas moins consultant pour la RTBF. L'occasion pour lui de faire le bilan sur l'année 2025 des Diables Rouges.

Dans son top 3 des satisfactions chez les Diables, Felice Mazzù cite Hans Vanaken, Jerémy Doku et Nicolas Raskin : "Vanaken a réussi à apporter de la fraîcheur et parce qu’il a super bien remplacé De Bruyne quand celui-ci a été absent".

"Il a été très intéressant entre les lignes et malgré le fait qu’il soit arrivé tard dans cette sélection par rapport à son âge, il a prouvé finalement qu’il aurait pu y être beaucoup plus tôt. C’est, pour moi, un des meilleurs joueurs en Belgique aujourd’hui et sa présence en équipe nationale est tout à fait méritée", estime Mazzù.

Dans un autre rôle, Doku n'est pas moins précieux : "C'est un des seuls joueurs à être capable de faire la différence en un-contre-un. Il apporte beaucoup de verticalité, il a de la vitesse et cette capacité de faire la différence tout seul à n’importe quel moment".

Trois forces tranquilles de Rudi Garcia

Raskin a lui aussi gagné en importance : "Il a eu un mental d’enfer par rapport à sa situation en club. Il a été dans une situation difficile aux Rangers et malgré tout, il a presté à chaque fois avec les Diables. Il a apporté un plus à l’équipe et une certaine stabilité".

Restait à pointer une déception : "Je n’aime pas citer son nom dans la catégorie des déceptions car c’est un joueur que j’adore mais malheureusement, Lois Openda n’a pas réussi à apporter ce petit plus au sein du front de l’attaque".





"On sait que c’est difficile de remplacer Romelu Lukaku et son profil mais il n’a pas su faire ce qu’il fallait avec le temps de jeu qu’il a eu. Je n’ai pas dit que la Belgique ne devrait pas jouer dans son système actuel mais ce n’est sûrement pas le système idéal pour lui", conclut Mazzù.