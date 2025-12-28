"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

Hugo Cuypers a un parcours atypique. Mais c'est bien à Visé qu'il a compris que le football était fait pour lui.

Hugo Cuypers avait 15 ans lorsqu'il a atterri à Visé. Il y a passé deux saisons mais n'a pratiquement pas joué, la faute à deux graves blessures qui l'ont laissé 15 mois à l'infirmerie. Un épisode dur à vivre pour un ado mais qui l'a conforté dans sa volonté de continuer à jouer.

"J'ai senti que la tristesse de ne plus être sur le terrain était bien présente, il y avait un manque", explique-t-il sur la chaîne YouTube de Paul-José Mpoku. Cuypers a alors eu droit à un coup de pouce du destin assez inattendu incarné par un certain Marc Wilmots.

De précieux conseils

"Reno Wilmots nous rejoint en U16, Marc vient nous coacher. Je me suis lié d'amitié avec son fils. A ce moment là, il était déjà sélectionneur des Diables. J'ai un peu découvert ce qu'il fallait pour réussir. Il m'a beaucoup aidé dans ma rééducation, notamment en me mettant en contact avec l'ostéopathe de l'équipe nationale, qui est toujours mon ostéopathe actuel", se souvient le buteur liégeois.

Un parcours du combattant qui l'a forgé : "Ces blessures, c'était avant même de passer professionnel. Il fallait d'abord me soigner et revenir avant de penser à cela. Et puis, j'avais beau être parmi les meilleurs joueurs des clubs où je passais, je n'étais pas en élites.



"Ce n'est que quand j'ai rejoint le Standard à 17 ans que je découvre l'élite et la qualité des joueurs autour de moi. Ça m'a fait prendre conscience de ce qu'il me manquait, de là où je devais compenser", conclut Hugo Cuypers. Malheureusement pour lui, les portes de l'équipe première du Standard ne se sont jamais ouvertes. Mais cela ne l'a pas empêché de lancer sa carrière en Grèce. Marc Wilmots essayera-t-il un jour de le faire revenir ?