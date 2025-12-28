"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Hugo Cuypers a un parcours atypique. Mais c'est bien à Visé qu'il a compris que le football était fait pour lui.

Hugo Cuypers avait 15 ans lorsqu'il a atterri à Visé. Il y a passé deux saisons mais n'a pratiquement pas joué, la faute à deux graves blessures qui l'ont laissé 15 mois à l'infirmerie. Un épisode dur à vivre pour un ado mais qui l'a conforté dans sa volonté de continuer à jouer.

"J'ai senti que la tristesse de ne plus être sur le terrain était bien présente, il y avait un manque", explique-t-il sur la chaîne YouTube de Paul-José Mpoku. Cuypers a alors eu droit à un coup de pouce du destin assez inattendu incarné par un certain Marc Wilmots.

De précieux conseils

"Reno Wilmots nous rejoint en U16, Marc vient nous coacher. Je me suis lié d'amitié avec son fils. A ce moment là, il était déjà sélectionneur des Diables. J'ai un peu découvert ce qu'il fallait pour réussir. Il m'a beaucoup aidé dans ma rééducation, notamment en me mettant en contact avec l'ostéopathe de l'équipe nationale, qui est toujours mon ostéopathe actuel", se souvient le buteur liégeois.

Un parcours du combattant qui l'a forgé : "Ces blessures, c'était avant même de passer professionnel. Il fallait d'abord me soigner et revenir avant de penser à cela. Et puis, j'avais beau être parmi les meilleurs joueurs des clubs où je passais, je n'étais pas en élites.


"Ce n'est que quand j'ai rejoint le Standard à 17 ans que je découvre l'élite et la qualité des joueurs autour de moi. Ça m'a fait prendre conscience de ce qu'il me manquait, de là où je devais compenser", conclut Hugo Cuypers. Malheureusement pour lui, les portes de l'équipe première du Standard ne se sont jamais ouvertes. Mais cela ne l'a pas empêché de lancer sa carrière en Grèce. Marc Wilmots essayera-t-il un jour de le faire revenir ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Visé

Plus de news

La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

23:00
Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

22:30
Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

22:00
"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

21:40
1
"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

21:20
La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

21:00
Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

14:40
La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

19:00
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

16:30
De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

17:30
Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches Analyse

Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches

12:40
Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

17:00
1
Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

16:00
La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

16:30
Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

15:30
Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

15:00
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

14:20
Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

14:00
On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

13:30
"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

13:00
Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

12:20
Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

12:00
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

11:30
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

10:30
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

09:30
"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

09:00
1
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

08:00
Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

08:40
🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved