Emmanuel Adebayor de retour en Premier League ?

Libre depuis son départ en décembre de Kayserispor, le buteur âgé de 35 ans pourrait prochainement retrouver un challenge sportif.

Emmanuel Adebayor pourrait retrouver la Premier League, un championnat qu’il connait sur le bout des doigts puisqu’il a évolué à Arsenal, Tottenham, Manchester City et Crystal Palace par le passé.

Newcastle (14e), Brighton (15e) et Aston Villa (16e) sont intéressés par les services du Togolais, comme le rapporte The Sun. Le buteur âgé de 35 ans ne serait pas contre un retour en Angleterre. En effet, Adebayor (97 buts en Premier League) voudrait dépasser les 100 réalisations, et ensuite dépasser Didier Drogba (104 buts en PL), ce qui lui permettrait de devenir le meilleur buteur africain de l’histoire du championnat anglais