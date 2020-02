Lyon battu et rejoint au classement par Nice

Jason Denayer était titulaire alors que Lyon se déplacait à Nice ce dimanche après-midi.

Une rencontre qui fut chamboulée par les décisions arbitrales. En effet, après 22 minutes tout d'abord, Fernando Marcal se faisait exclure. Nice profitait alors de sa supériorité numérique et Kasper Dolberg ouvrait la marque. Mais juste avant la pause, Karl Toko Ekambi remettait les compteurs à égalité. Adam Ounas recevait une deuxième carte jaune dans la foulée. Les deux équipes se retrouvaient donc à 10 contre 10.

En seconde période, Nice reprenait l'avantage via le même Kasper Dolberg qui inscrivait son deuxième but de la journée à la 63ème minute. Jason Denayer et les siens ne parvinrent pas, cette fois-ci, à inverser la tendance. Score final : 2-1. L'équipe de Dante profite de cette victoire pour remonter l'OL au classement. Les deux équipes comptent 32 points et se partagent désormais la sixième place.