Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Genk doit se trouver un nouvel entraîneur après le départ de Thorsten Fink. Si beaucoup de noms ont circulé, un grand favori se dégage.

Depuis que Thorsten Fink a été licencié, Genk cherche un nouvel entraîneur. Le club veut quelqu'un qui connaît bien le championnat belge et semble avoir laissé tomber les pistes à l'étranger.

Nicky Hayen est le premier choix

Trois noms sont cités pour le poste : Timmy Simons, Nicky Hayen et Carl Hoefkens. Pour l'instant, c'est Hayen qui apparaît comme la grande priorité du club.

Le NAC Breda refuse de laisser partir Hoefkens, ce qui éloigne cette piste pour Genk. Même si le club néerlandais est en bas du classement, il veut absolument garder son entraîneur.

UPDATE: Genk heeft de piste van de mysterieuze buitenlandse kandidaat voorlopig verlaten. Nog 3 Belgische opties dus, waarvan Hayen de favoriet. @hlnsport https://t.co/F0jFupUbJc — Bob Faesen (@BobFaesen) December 18, 2025

Et les options pourraient se réduire pour le KRC Genk. Selon Het Laatste Nieuws, la situation est assez claire : Hayen est le grand favori… et devrait le rester. Il ne signera pas tout de suite.



Lire aussi… Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?›

L’ancien entraîneur du Club de Bruges aurait besoin ou envie de souffler un peu après son licenciement. Il préférerait reprendre une équipe seulement après la trêve hivernale.